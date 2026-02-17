米株価指数先物時間外取引ダウ急反落 東京時間11:06現在 ダウ平均先物MAR 26月限49446.00（-123.00-0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6829.25（-21.25-0.31%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24665.25（-138.00-0.56%）