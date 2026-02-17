米株価指数先物時間外取引下げ拡大、ダウ170ドル安 東京時間11:13現在 ダウ平均先物MAR 26月限49405.00（-170.00-0.33%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6823.25（-27.25-0.40%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24641.75（-161.50-0.65%）