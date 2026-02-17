アジア株豪州株続伸、議事録受け早期利上げ観測後退中国香港休場 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 26705.94（休場） 中国上海総合指数 4082.07（休場） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5507.01（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8991.80（+54.71+0.61%） アジア株式市場の大半は春節（旧正月）で休場。香港市場は19日まで、中国市場は23日まで休場。 豪州株は続伸、豪