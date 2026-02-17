ダウ先物急反落でリスク回避の動き円全面高ドル円153.06円まで ダウ先物が急反落、ナスダックとS＆Pは下げ幅を拡大している。時間外でダウは一時170ドル下げた。債券が上昇し米10年債利回りは4.03%台まで低下している。 米株先物の急落を受けリスク回避の動きが広がっている。円全面高でドル円は一時153.06円まで下落した。日経平均は下げ幅を拡大。豪ドルの下げが目立つ。貴金属の下げが嫌気されているほか、3月利上げ