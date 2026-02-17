メイプル超合金のカズレーザー（41）が17日、都内で「Koalaワンルームスイッチ」発表会に登場した。Koalaはオーストラリア発祥の寝具・家具ブランド。睡眠時間が短い日本人の睡眠の質“スリパ”（スリープパフォーマンス）を高める寝具・家具の開発を続けており、カズレーザーは24年から同ブランドのスリパアンバサダーを務める。「めちゃくちゃ寝つきが良くなってますね」と自身も睡眠の質が向上したという。物価高騰により、