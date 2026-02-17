【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１１日の１６日、フィギュアスケートのペアフリーで、三浦璃来（りく）（２４）、木原龍一（３３）組（木下グループ）がこの種目で日本勢初のメダルとなる金を獲得した。今大会では団体の銀に続くメダル。日本勢のメダルは今大会計１８個目となり、冬季では過去最多だった２０２２年北京大会に並んだ。三浦、木原組は、１５日のショートプログラム（ＳＰ）は