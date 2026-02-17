お笑いタレントの出川哲朗（62）が16日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。芸人人生の転機となった番組を明かした。女性誌ananが実施した「嫌いな男ランキング」で5連覇し殿堂入りするなど、かつては好感度が低かった出川。しかし、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」の出演を機に「ちょっとずつ変わってきた」と話した。実はその前に、テレビ朝日系「内村プロデュース」で、ウ