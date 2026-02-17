テレビドラマ化された「ギルティ〜鳴かぬ蛍が身を焦がす〜」などの作品で知られる漫画家の丘上あい氏が、17日までにX（旧ツイッター）を更新。母で女優の萩生田千津子さんが死去したことを報告した。2024年12月から休業中の丘上氏は、自身の近況を伝えるとともに「長い闘病の末、2月10日に最愛の母が他界致しました」と報告。「最愛と胸を張って言えるほど親孝行出来たかは分かりませんが、最後まで戦い抜いた母を誇らしく思ってい