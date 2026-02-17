【Karte.186】 2月17日 公開 Karte.186「私のできること」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は2月17日、チャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバイやつ」Karte.186「私のできること」を無料公開した。 Karte.186では、入試を1週間後に控える京太郎のためにできることが少ないと焦り、何故かカツ丼を作り、自分で食べる山田。学校では、彼に気を使いつつも卒業を控えクラ