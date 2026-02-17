先月＝1月1日現在の秋田県の人口はおよそ87万5,000人で、去年1年間で1万7,000人あまり減少しました。県のまとめによりますと去年12月の1か月間で県内では297人が生まれた一方、その5倍に迫る1,403人が死亡しました。1,106人の自然減です。また県内に転入した人は557人、県外に転出した人は799人で、242人の社会減となりました。これにより先月1日現在の県人口は前の月から1,348人減少し、87万5,323人となりました。1年前の1月1日と