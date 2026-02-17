九州の「食」を集めた人気の物産展が秋田市で始まりました。来月2日まで2週間九州の味が楽しめます秋田市の西武秋田店で17日、恒例の「九州物産展」が始まりました。定期的に全国各地の人気店を招いた物産展を開いている西武秋田店。今回は、九州の各県で愛されるご当地21店のおいしい物がそろいます。九州を代表するのが、屋台などでも多く提供される博多のとんこつラーメンです。出来立てのラーメンが食べられるイ&#