鉄道ファンやカメラ愛好家に向けた、粋なアップサイクルアイテムの登場です。東京メトロは、約30年にわたり親しまれた丸ノ内線02系引退車両のシート生地を再生した、「一眼カメラ用ネックストラップ」を発売しました。PENTAXブランドのリコーイメージング、そしてストラップの名門「蔵CURA」とのトリプルコラボにより実現 。耐久性抜群のシート生地に、実際の制服の袖章タグ を組み合わせたこだわりの逸品です。第2次販売は2月16日