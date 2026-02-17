くふうカンパニーホールディングスが続伸している。同社は１６日の取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比７．９％減の３１億８２００万円と減収ながら、経常利益は同２．６倍の２億２００万円となった。最終損益は２億７７００万円の黒字（前年同期は７８００万円の赤字）に転じ、見直し買いを誘ったようだ。チラシ・買い物情報サービスの「トクバイ