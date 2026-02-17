ペプチドリームは大幅反落。１６日取引終了後に発表した２５年１２月期連結決算は、売上高が１８５億２１００万円（前の期比６０．３％減）、営業損益が５０億１３００万円の赤字（前の期２１１億１３００万円の黒字）だった。放射性医薬品事業が堅調だったものの、創薬開発事業が減少し全体を押し下げた。 続く２６年１２月期の売上高は３２０億円（前期比７２．８％増）と急回復を予想。営業損益は４６億円の黒字に