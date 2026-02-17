プロシップが底堅い。光通信傘下の光通信と共同保有者によるプロシップの株式保有比率が１２．７４％から１３．７５％に上昇したことが１６日の取引終了後に明らかになった。同社は会計パッケージシステムを開発・販売し、直近ではＳａａＳ関連株に対する売り圧力が波及する形で下値を模索していた。２５日移動平均線との下方カイ離率が１５％を一時上回るなど、売られ過ぎのゾーンにあるなか、光通信側の買い増し判