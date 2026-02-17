「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、オプトランが「買い予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でオプトランは大幅続伸。同社は前週末１３日、２５年１２月期決算を発表。売上高は３３８億６１００万円（前の期比４．５％増）、営業利益は３３億３４００万円（同４９．２％減）だった。光学領域の自動車向けディスプレイ・カメラ、光通信をはじめとする