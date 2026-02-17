・日精蝋が続急伸し昨年来高値更新、今期増益計画示し株価刺激 ・ウインテストが一時１４％超の上昇、今１２月期営業黒字浮上見通し受け短期筋攻勢 ・双日が急反発し上場来高値更新、「豪州からレアアース輸入拡大」と伝わる ・アテクト続急騰で連続Ｓ高に張り付く、半導体保護資材のニッチトップで業績も上振れ ・地盤ＨＤが続騰、Ｋａｉｈｏｕとの協議開始を材料視 ・キッズバイオ急反発、英社と米国に新たな再生医療