¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬16Æü¤Î¥Ù¥í¡¦¥¯¥ë¡¼¥ÙÀï(¡û6-0)¤ÇÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÏºòÇ¯11·î¤Ëº¸É¨ÆâÂ¦È¾·îÈÄ¤òÂ»½ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤Î1Éô»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Àè·î¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥í¡¦¥¯¥ë¡¼¥ÙÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£·èÄêµ¡¤òÆ¨¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ø¥°¥í¡¼¥Ü¡Ù¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤­²ó¤ê¡¢¥É¥ê¥Ö