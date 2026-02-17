17日前引けの日経平均株価は4日続落。前日比451.86円（-0.80％）安の5万6354.55円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は715、値下がりは810、変わらずは65。 日経平均マイナス寄与度は179.7円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が70.86円、信越化 が31.92円、ファナック が28.91円、リクルート が26.87円と並んだ。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を63.17円押し上げ