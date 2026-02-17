17日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数698、値下がり銘柄数668と、売り買いが拮抗した。 個別ではマイポックス、サノヤスホールディングス、河西工業、クロスフォーがストップ高。児玉化学工業、リバーエレテックは一時ストップ高と値を飛ばした。住石ホールディングス、イチケン、日本基礎技術、フジ日本、サニーサイドアップグループなど102銘柄は昨年来高値を更