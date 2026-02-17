リンクをコピーする

17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 99440-6.4 53480 ２. 日経Ｄインバ 13802-6.64551 ３. 楽天Ｗブル9970-1.8 63570 ４. 野村日経平均8738 7.8 58530