五島市教育委員会は16日に中学校で提供された給食に、ネジと思われる異物が混入していたと発表しました。 五島市教育委員会によりますと、給食に混入していたのは直径5ミリで厚さ2～3ミリのネジのような異物で、16日に市内の中学校で提供された給食の「ひじきごはん」に混入していました。 3年生の生徒がごはんを口に入れた際に違和感を覚え、すぐに口から出したため、ケガはなかったということです。 福江学校給食センタ