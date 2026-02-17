茨城県常陸太田市の別荘で2022年6月、東京都文京区の女性＝当時（23）＝を殺害したとして、殺人罪などに問われた無職三瓶博幸被告（37）は17日、東京地裁の裁判員裁判初公判で「全て間違いです」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。検察側は冒頭陳述で、被告は交流サイト（SNS）で知り合った女性を殺害した後、近隣の山林の斜面に遺体を遺棄したと説明。被告の車のドライブレコーダーには女性と別荘に入る様子や、遺棄現場近