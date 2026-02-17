巨人・阿部慎之助監督（46）が17日、沖縄・伊江村の観光親善大使就任式に参加した。今回で5期目の就任で、キャンプ地のセルラースタジアムで委嘱式が行われ「ずっと伊江村の方にはお世話になっていますし、今年は年末年始を沖縄で過ごしたというのもある。うちの松本剛も伊江村で自主トレをさせていただいていますし、これからも伊江村の発展に協力させていただけたらと思います」と語った。阿部監督が現役時代に伊江村で自主