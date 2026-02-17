伊サレントの海岸にある岩のアーチは何世紀にもわたりロマンチックなカップルを引きつけてきた/Sara Libetta/iStockphoto/Getty Images（CNN）イタリア南部プーリア州サレントの海岸にある、恋人たちの人気スポット「ラバーズ・アーチ」が14日、バレンタインデーの激しい嵐で崩落した。地元当局者はこの出来事を「心への打撃」と表現した。イタリアの「ブーツのかかと」とも呼ばれるサレントの海岸にある岩の断崖にアーチが架かる