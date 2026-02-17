¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï¡¢ÀöÂõÁå¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÀöÂõÁå¤Î¥«¥Ó¡¦¥Ë¥ª¥¤¤òÈ¯À¸¤òËÉ¤°¡ÖNANOX ÀöÂõÁå¤ÎËÉ¥«¥Ó¥Ü¡¼¥ë ¥¿¥Æ·¿ÀìÍÑ¡×¤ò2026Ç¯4·î8Æü(¿å)¤è¤ê°ìÉôÈÎÇäÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞµÚ¤ÓEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÖNANOX ÀöÂõÁå¤ÎËÉ¥«¥Ó¥Ü¡¼¥ë ¥¿¥Æ·¿ÀìÍÑ¡×¡ÊËÜÂÎ¡¿¤Ä¤á¤«¤¨¡Ë µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ÀöÂõÁå¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ä¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÀöÂõ¤·¤¿°áÎà¤ÎÀ¸´¥¤­½­¤âÍ½ËÉ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÀÐÆóÄ»¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÁåÀö¾ô¤ÎÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤Î»ÈÍÑÎÌºï¸º¤Ë