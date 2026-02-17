高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」（第97回）が17日に放送され、司之介（岡部たかし）が驚きの行動に出ると、ネット上には「もうやめてーー!!」「懲りてなかったの!?」「松江に送り返そう」などの声が相次いだ。【写真】司之介の前に現れた怪しい男熊本での生活に慣れるほど不満を募らせていくトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）。