相模原市立博物館（神奈川県）のプラネタリウムは１７日、２８日午後４時から４時半まで「プラネタリウムｄｅ双眼鏡体験」を初開催すると発表した。同所は２０２５年７月に１０億個の星を映し出すことができる最新の機器にリニューアルした。この最新のプラネタリウムが映し出す満天の星を、双眼鏡でより身近に見る企画が初登場。観覧者には小型双眼鏡の貸し出しもあるため、手ぶらでの参加も可能。（自身の双眼鏡を使用するこ