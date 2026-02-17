巨人・阿部慎之助監督が１７日、沖縄・セルラースタジアム那覇で行われた伊江村観光親善大使の委嘱状交付式に出席。今回で５期目で、名城政英村長から委嘱状が交付された。阿部監督は０６年に伊江村で自主トレを行い、１７年オフに伊江村観光親善大使に就任。この日は委嘱状と同時にラム酒と黒糖も贈呈された。指揮官は「ずっと伊江村の方にはお世話になっていますし、今年は年末年始を沖縄で過ごしたというのもありますし、