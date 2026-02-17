ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が１７日、都内でヘアケアブランド「ａｎｕｍｍｙ（アニュミー）」の発表会に出席した。松村は、同ブランドのアンバサダーに就任。この日から公開される新ＣＭに出演している。ダメージケアしながら髪をきれいに伸ばすことができる同ブランド商品にちなみ、自身が“今後伸ばしたいこと”を聞かれ、「ボウリングのスコアですね。大変かわいがっていただいている大泉洋さんがお上手で。最近誘ってい