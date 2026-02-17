【Squier Silver Serie】（千葉県あおのベース14歳）おそらく1993年〜1994年頃のものとみられます。先日、冬休みに入って時間ができたので投稿しました。夏休みに友達のお父さんから譲り受けたベースをリフィニッシュして今に至ります。本当は完成が10月でした。元は黒でしたがオリンピックホワイトを目指して白に塗装。うまくはできてないので近くでは見せません。ピックガードは白の1プライのものから赤べっ甲の4プライに交