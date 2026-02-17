明日18日(水)以降はたびたび低気圧が通過するため、短い周期で天気が変わるでしょう。21日(土)からの3連休は4月並みの暖かさの所もあり、寒暖差が大きくなります。積雪が多い所では、なだれや落雪などにご注意ください。3連休は20℃超えの所も融雪災害に注意明日18日(水)は冬型の気圧配置に変わり、19日(木)にかけて山陰から北陸は雨や雪、東北と北海道の日本海側は断続的に雪が降るでしょう。太平洋側は晴れる所が多いですが、