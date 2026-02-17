9000メートル上空を飛行中の旅客機で乱闘が起き、航空機が緊急着陸するという事態が発生した。ザ・サンなど海外メディアによると、12日（現地時間）、トルコ・アンタルヤを出発して英国マンチェスターに向かっていた英国の格安航空会社（LCC）「Jet2（ジェットツー）」の旅客機LS896便の機内で乱闘騒ぎが発生した。オンライン上に公開された映像には、機内の通路で入り乱れて取っ組み合いのけんかを繰り広げる乗客たちと、それを制