気象庁は先ほど、北日本から東日本の太平洋側と西日本に「少雨に関する気象情報」を発表しました。このうち、東北地方の太平洋側から九州南部では記録的な少雨になっていて、特に西日本では太平洋側・日本海側とも、先月（1月）の雨量が1月としては統計史上、最も少なかったということです。降水量が少ない状態は、今後も1か月程度は続く見込みで、農作物や水の管理などに注意するとともに、大規模な林野火災が起こりやすい状況だ