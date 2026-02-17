2025年の参院選を巡り、公選法違反（法定外文書頒布、事前運動、公務員の地位利用）の罪で青森簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた青森県藤崎町の平田博幸町長（68）は17日、今月24日付で辞職する意向を明らかにした。