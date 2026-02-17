〈「へーい、シャッチョー！」大学を中退→『時給800円の派遣清掃員』だった杉村太蔵（46）が“史上最年少国会議員”にまでなった、意外過ぎるきっかけ〉から続く元国会議員で、現在はテレビ番組のコメンテーターなどとして活躍する杉村太蔵氏（36）。彼はテレビ番組に出始めたころ、自分のギャラはいくらが適正なのか悩んだという。というのも、芸能人は絶対に自分のギャラを明かさずブラックボックスになっているからだ。【画