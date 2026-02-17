犬がイタズラをしてしまう要因4つ 1.体力やストレスの発散 犬が物を噛んだり暴れて物を壊したりといったイタズラをするときは、体力やストレスが溜まってしまっているのかもしれません。 運動が十分でないと犬は体力を持て余してしまい、それを発散するために走り回ったり破壊行動をしたりすることがあります。 また、毎日散歩はしていても犬の気質に合った運動ができておらず、ストレスが溜まったり欲求不満になったりする