2月16日、宇野実彩子がInstagramを更新した。【写真】花束を抱えた笑顔SHOTも公開2月14日に、ソロデビュー8周年を迎えた宇野。今回の投稿では、「Beginning my 9th year.」とコメントし、ソロデビュー9年目に入ったことを報告した。同時に、美デコルテを披露したブラックのノースリーブジャンプスーツ姿や、笑顔で花束を抱えるSHOTなどを公開。この投稿に対して、ファンからは、「8周年おめでとう！」「9年目もずっと大好き」「永