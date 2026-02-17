全日本空輸（ANA）は、東京/成田〜シンガポール線を期間増便する。現在は1日1往復を運航しており、4月20日から5月8日までと、9月1日から10月24日まで1日2往復体制になる。増便するのはNH803/804便で、現地発の運航日は翌日となる。これにより、東京とシンガポール間は1日4往復に拡大する。増便分以外の3往復は、ボーイング787-9型機で運航する。■ダイヤNH803東京/成田（17：05）〜シンガポール（23：20）NH804シンガポール（0