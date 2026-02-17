リバプールの遠藤航は２月11日のプレミアリーグ第26節・サンダーランド戦で今季初となるリーグ戦先発を果たした際、後半に左足首を負傷。途中交代を余儀なくされた。長期離脱が予想されているなか、アルネ・スロット監督は14日に行なわれたFAカップ４回戦のブライトン戦後に遠藤がシーズン中に復帰できる可能性について「間違いなくチャンスはある」と述べた。この発言を受けてリバプールの地元メディア『Liverpool Echo』は