圧巻の演技を終えた木原は涙をこらえきれず、優しく三浦が受け止めた(C)Getty Images感動が拡がっている。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアのフリーで三浦璃来、木原龍一組が金メダルを獲得。【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェックフリーで158.13点の自己ベストを更新と同時に世界歴代最高点をたたき出し、大逆転で金メダルを獲得した。同種目では日本勢初の快挙