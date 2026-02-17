栃木ゴールデンブレーブス所属の川崎宗則選手（※崎はたつさき）は2月16日、自身のInstagramを更新。「毎年クオリティが上がってる」という、娘たちの手作りケーキを公開しました。【写真＆動画】川崎宗則のかわいい娘たち「上手にできましたね」川崎選手は「我がプリンセス達が、バレンタインケーキを作ってくれました！毎年クオリティが上がってるありがとうハルワカチェチェチェチェスト!!」とつづり、1本の動画と5枚の