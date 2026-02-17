17日（火）は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。北日本日本海側や東日本太平洋側を中心に雲が広がりやすく、一部でにわか雪やにわか雨の所がありそうですが、天気が崩れるのは限定的となりそうです。18日（水）は前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近に進む見込みです。北日本や北陸では午後は次第に雪や雨の範囲が広がり、雷を伴う所もあるでしょう。関東以西は広い範囲で晴れますが、山陰や近畿北部は夕方頃から所