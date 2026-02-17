「miino そら豆 プレーン」カルビーは、「食塩不使用」と「素材のおいしさ」を追求した「休塩おやつ」シリーズを、新パッケージで展開する。「miino そら豆 プレーン」は2月23日から、全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では同年3月16日から数量限定で発売する。「Jagabee プレーン」は3月16日週から全国でリニューアル発売する。なお、「Jagabee プレーン」は通年販売。「miino そら