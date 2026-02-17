赤ちゃん用品の製造および販売等を行うコンビは、ベビー用マグ「ラクマグ」シリーズから、ディズニーとモンポケの新デザインモデルを、2月27日から、全国のアカチャンホンポおよびアカチャンホンポ オンラインショップで先行販売を開始する（「ラクマグ プレミアムセット ドナルド＆デイジー／ミッキー＆ミニー」、「ラクマグ プレミアムセット ピカチュウ＆イーブイ」は、店舗によって取り扱いのない場合がある）。5月上旬からは