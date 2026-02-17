日向坂46の金村美玖（23）が17日までに自身のインスタグラムを更新。レトロ喫茶でのオシャレショットを投稿した。自身のインスタグラムで「レトロ喫茶はいいよなぁ〜」とつづった。写真ではレトロ喫茶でのオシャレショットを数枚投稿した。ネットでは「彼女感やばい！」「笑顔最高！」「世界一可愛い」「レトロ喫茶×かわい子ちゃん＝最強」「ビジュ最高！」などの声が上がった。