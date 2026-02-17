クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、“気になる肌悩み、チョイッとケア！”薬用シリーズの「肌美精CHOI」シリーズから、誰でも簡単に背中のニキビケアができる「肌美精 CHOI薬用ミスト化粧水 ニキビケア」［医薬部外品］を3月23日に発売する。同社の調査（2025年）によると、美容意識の高まりによって、顔や背中の“ニキビケアアイテム”へのニーズが増加傾向にあり、特に背中はニキビができやすく、10代〜20代男女の6割以