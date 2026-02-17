帝国データバンクは2月16日、全国の「社長年齢」についての調査結果を発表した。調査では、企業概要ファイル「COSMOS2」(約150万社収録)をもとに、2025年12月時点の企業の社長データ(個人企業、非営利法人、公益法人などを除く)を抽出し、集計・分析した。○社長の平均年齢、35年連続で過去最高を更新全国の社長年齢が判明した企業を対象に2025年の平均年齢を調査した結果、会社(株式・有限)を率いる社長の平均年齢は60.8歳となっ