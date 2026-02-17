お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が、16日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。「≒JOY（ニアリーイコールジョイ」山野愛月（19）の趣味に共感する場面があった。“これから流行しそうなモノ”の話題になり、山野は「交換日記を今メンバーとやってて」と告白。専用のノートを使用し、「ノートに書いて回して、次また回って来たらまた自分が書く」と説明した。