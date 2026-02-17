三井不動産および三井不動産リゾートマネジメントは2月12日、運営する3施設が「フォーブス・トラベルガイド2026」の最高格付けである5つ星を、ホテルとスパの両部門で獲得したことを発表した。「フォーブス・トラベルガイド2026」の最高格付けである5つ星を獲得5つ星を獲得した施設は、「ハレクラニ沖縄」「HOTEL THE MITSUI KYOTO」「ブルガリ ホテル 東京」。ハレクラニ沖縄とHOTEL THE MITSUI KYOTOのホテル部門での5つ星獲得は